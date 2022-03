Cem Yılmaz'dan akaryakıt zammına esprili gönderme

Cem Yılmaz, akaryakıt zamları ile ilgili "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin ! ? Eğer el ele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki el ele verelim."

"Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen el ele verelim artık ." twetlerini paylaştı.