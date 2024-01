Cem Yılmaz 7 Şubat'ta Zorlu PSM'de

REKLAM advertisement1

UZUN YOL // 1 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

On sekiz yaşındaki Danny’nin beklenmedik şekilde öldürülmesinin ardından, geride kalan ailesinin yaşadığı yeni ve yıkıcı yolculuğun anlatıldığı Uzun Yol’un yönetmenliğini Berfin Zenderlioğlu yapıyor.

Oyuncu kadrosunda ise Evrim Alasya, Sena Başdoğan, Zeynep Alkaya, Faruk Barman ve Aykut Akdere bulunuyor.

ÖTEKİ // 1-2 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Emin Alper'in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği aynı ismi taşıyan ilk tiyatro oyunu, özgün bir kara komedi... Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansı; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımı ile birleşiyor ve izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

PSM LOVES2DANCE: SCHWEFELGELB (LIVE) // 2 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Zorlu PSM’yi dans pistine çevirmeye hazır ol! Berlin merkezli techno müzik duo’su Schwefelgelb, yıldırım gibi çakan sahne performansları ve eşsiz soundlarıyla PSM Loves2Dance kapsamında %100 Studio’ya geliyor!

Müziğin sınırlarını zorlayan ve dinleyicilerini etkileyici bir ritim yolculuğuna çıkaran elektronik müzik ikilisi Schwefelgelb, Almanya'nın en ünlü techno prodüktörlerinden biri olarak tanınıyor. İkili, müziğin gücünü en saf haliyle hissettirmeyi başarıyor. Sahnede ve stüdyoda yarattıkları enerji, dinleyicileri kendine çekiyor ve kalplerini ritmin büyüsüne bırakmaya davet ediyor.

AYŞE SİCİMOĞLU QUINTET // 2 ŞUBAT // touché // 21.00

Klasik müzik, Fransız şansonları, 80’lerin ve 90’ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar ile Ayşe Sicimoğlu Quintet, sizi zaman tüneline davet ediyor…

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE LIVE WITH ORCHESTRA // 3-4 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 15.00-19.00.20.00

Brooklyn, New York’taki tarihi Kings Theatre’da biletleri tükenen ve dünya prömiyerinin ardından Birleşik Kralık turnesine çıkan “Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert”, 3-4 Şubat tarihlerinde ilk kez Türkiye’ye BKM organizasyonu ile Zorlu PSM’ye geliyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek “Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert”, etkileyici hikayesi ve göz alıcı sahneleriyle dev bir perdede seyirciyle buluşup, filmin büyüleyici müziklerinin canlı orkestra eşliğinde hem küçüklere hem de ailelere çok özel bir müzik deneyimi sunacağı performansıyla Zorlu PSM’ye geliyor. Dünya prömiyerinde çığır açan görsel stili, karakterleri, hikayesi, seslendirmesi ve müzikleriyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü alan ve türünün tek örneği olan bu gösteri, canlı deneyimi ve çığır açan görsel ve işitsel sunumuyla 3-4 Şubat’ta 3 özel gösterimle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde her yaştan izleyicisini bekliyor.

MUHLİS BERBEROĞLU - ANATOLIAN SPACE SHIP PROJECT // 3 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Muhlis Berberoğlu, Anatolian Spaceship Project (Anadolu Uzay Gemisi) ile 3 Şubat akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahne alıyor.

Muhlis Berberoğlu’nun, Anadolu'dan başlayacak yolculuğu, gezegenleri, müzikleri ve sesleri keşfetmek için yola çıkıyor.

OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 3 ŞUBAT // touché // 21.00

Caz müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu, trombonda Bulut Gülen, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve davulda Serkan Alagök’ten oluşan quintet ekibiyle touché’dé sahne alıyor.

AARON HIBELL // 3 ŞUBAT // %100 STUDIO // 22.00

Elektronik müziğin janra sınırı tanımayan isimlerinden Aaron Hibell, 3 Şubat'ta ilk kez İstanbul'da Zorlu PSM %100 Studio'da olacak. Duygu yüklü "Human", kalitenin sınırlarını zorlayan "The Most Beautiful Boy" remiksi, ve Oppenheimer film müziğine yaptığı edit ''Destroyer of Worlds'' ile akıl almaz bir prodüksiyon dahisi olduğunu kanıtlayan Aaron Hibell ile unutulmayacak bir gece sanat severleri bekliyor.

KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ // 4-11-18 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 15.00

Çocuklarla en sevilen oyunları 20 senedir buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra’nın kaleme aldığı ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikayesinden sahneye uyarlanan Kusursuz Dünya Müzikali, bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşuyor.

Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın yer aldığı, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyenleri yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, sezon boyunca Zorlu PSM’de.

AŞIK SHAKESPEARE // 5-6 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlandığı aynı ismi taşıyan oyunu, yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çekiyor.

Sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare, sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI // 5 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu “BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI” ile Şubat ayı itibariyle tiyatro sahnesinde olacak.

TOZ // 6-7 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 19.00-21.00

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşuyor.

Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsünün anlatıldığı Toz, 1960’lardan bugüne uzanan anlatımıyla izleyicisiyle buluşuyor.

CMXXIV // 7-8-13-20-21 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, yepyeni stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’ye dönüyor. Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı ile, 7 Şubat tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatacak.

EVLİLİKTEN SAHNELER // 8 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

“İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?” “aile nedir?” “şefkat nedir?” “aşk nedir ne değildir?” sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan Evlilikten Sahneler’de, Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem rol alıyor.

Johan ve Marianne isminde, 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çiftin kendileriyle yüzleşme öyküsünün anlatıldığı Evlilikten Sahneler, Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

ŞALLIEL BROS. // 7 ŞUBAT // touché // 21.00

Türkiye'nin caz ve pop sahnesinin vazgeçilmez isimleri Anıl Şallıel ve Batu Şallıel, dokunaklı saksafon ve nefesli enstrümanlarıyla 7 Şubat tarihinde touché ‘de unutulmaz bir konser deneyimi sunuyor. Şallıel Bros. projesi, kendi proje isimleriyle dünya genelinde birçok prestijli festivalde Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş bir ikili olarak müziğin en güzel notalarını sizlerle buluşturacak.

ARET VARTANYAN İLE BUYRUN PAYLAŞALIM // 7 ŞUBAT // touché // 21.00

2008 yılında Türkiye’de ‘Kişisel Dönüşüm’ kavramını ve eğitimlerini geliştiren Aret Vartanyan, touché’de gerçekleştireceği kendisine özgü formatıyla yeni bir programa başlıyor.

BALİNA // 9-14-15-26-27 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran, Akademi Ödülleri’nde aldığı 3 adaylığın yanında, Brendan Fraser’a “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını kazandıran Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor.

Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

MİRAY AKOVALIGİL STAND UP // 9 ŞUBAT // touché // 21.00

Komedyen Miray Akovalıgil, kariyer, aşk, sağlık dahil her alanda başarı kavramını sorgulatan tek kişilik stand up gösterisiyle touché’de seyircileriyle buluşuyor.

ISOLATE PRESENTS: INNELLEA // 10 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Innellea, "Distorted Youth" ve "Five Phases" turlarının ardından "The Belonging" albüm turnesi ile 10 Şubat Cumartesi gecesi Zorlu PSM Turkcell sahnesinde olacak.

AHMET ASLAN // 10 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 18.00

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birleştiren Ahmet Aslan, 10 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’de olacak.

RİŞE ÖZKAN QUARTET // 10 ŞUBAT // touché // 21.00

Sheila Jordan, Bill Charlap, Nancy Marano ve Aaron Goldberg gibi müzisyenlerle çalışma fırsatı bulan Rişe Özkan, quartet ekibiyle touché’de dinleyenlerine caz standartlarıyla dolu seçkin bir repertuvar sunacak.

BEN ÇOKTAN GİDERSİNİZ SANMIŞTIM // 11 ŞUBAT // %100 STUDIO // 19.30

İbrahim Çiçek’in yönettiği, Hira Tekindorun çevirisini yaptığı, Hakan Kurtaş’ın oynadığı tek kişilik oyun ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ gerçek hayatın, insan ve hayvan arasında ilişkinin yakın bir örneğini gözler önüne seriyor.

AMADEUS // 12 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ve sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th Annual Awards”ta “Logo” kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü.

NAZLI KEÇİLİ İLE ARTKOLİK BULUŞMALARI //12 ŞUBAT // touché // 21.00

Nazlı Keçili ile Artkolik Buluşmaları: touché’de Sanatla İç İçe Bir Akşama hazır olun. Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu, sanatseverleri, kültür tutkunlarını ve meraklılarını sürpriz konuğu ile Zorlu PSM touché’de gerçekleşecek olan "Nazlı Keçili ile Artkolik Buluşmaları" etkinliğiyle ağırlıyor. Artkolik Buluşmaları'nın 12 Şubat konuğu ise ressam, akademisyen Baksı Müzesi kurucusu Hüsamettin Koçan olacak.

SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 12-13 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Tony Ödüllü Broadway müzikali “Sidikli Kasabası Müzikali” 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Greg Kotis ve Mark Hollman’ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi isimleri bir araya getiren müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer alıyor.

Yapımını MON'un üstlendiği müzikal; yepyeni bir yorumla sanatseverlerle buluşuyor. Müzikalde, dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesinin özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmesi ve bunun ekseninde yaşananlar anlatılıyor.

KİBRİTİN UCUNDA // 13-21 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Kibritin Ucunda, sezon boyunca %100 Studio’da izleyicisiyle buluşuyor. Kibritin Ucunda’da, 30’lu yaşlarının başında bir plaza çalışanı olan Kerem’in başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşması anlatılıyor.

EDITH // 13 ŞUBAT // touché // 21.00

Selin Köseoğlu’nun yazıp yönettiği ve aynı zamanda ‘’Edith’’ karakterine hayat verdiği tek kişilik müzikli oyunu, Piaf’ın meşhur şarkılarının Türkçe yorumları eşliğinde seyirci ile buluşuyor. Edith’de Fransa’nın ünlü şarkıcısı “Edith Piaf”ın, nam-ı diğer “Kaldırım Serçesi”nin, aşkları, kayıpları, hüzünleri ve şarkılarıyla günümüz dünyasına uzanan öyküsü anlatılıyor.

SILA // 14 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden Sıla, kült olmuş şarkılarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Turkcell Sahnesi’nde söyleyecek.

BORA ÇELİKER QUARTET FEAT. İMER DEMİRER & ATEŞ TEZER "WHAT IS THIS THING CALLED LOVE?" // 14 ŞUBAT // touché // 21.00

Bora Çeliker, 20 yılı aşkın süredir dönem dönem birlikte çaldığı ustaları İmer Demirer ve Ateş Tezer'le yeniden bir araya geleceği bu konserde Irving Berlin, Cole Porter, Rodgers & Hart, Jimmie Van Heusen, George Gershwin ve Jimmy McHugh gibi şarkı yazarlarının bestelediği 'Aşk' temalı caz standard'larını yorumlayacak. Modern Mainstream, Hard Bop, Free Jazz gibi akımlardan beslenen grubun performansları dinamik ve yüksek tansiyonlu icralardan, içe dönük, ağır ballad'lara uzanan bir çeşitlilik içeriyor.

MUSTAFA SAĞIR STAND UP // 14 ŞUBAT // touché // 21.00

Einstein ‘ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zor’ der. Taze baba komedyenimiz Mustafa Sağır’a göre ise küçük kızını uyutmak her şeyden zor. Son yıllarda çeşitli kültür sanat mekanlarında stand-up icra eden Mustafa Sağır tek kişilik gösterisi ile 15 Şubat'ta touché’de.

UĞUR YÜCEL- NEYZEN TEVFİK HİÇ // 16 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Uğur Yücel, Neyzen’in hayat hikayesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla hicivlerle şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin ruhunun derinliklerini izleyiciye geçiren özel bir performans sunuyor.

MURAT EVGİN "USTALARIN İZİNDE 25 YIL" // 16 ŞUBAT // touché // 21.00

Şarkıları ve dizi müzikleriyle 40’dan fazla ülkenin ekranında sevilen besteci & yorumcu Murat Evgin, müzik hayatının 25. yılında özel bir projeyle touché’de sahne alacak!

ANIL DURMUŞ // 16 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00

Anıl Durmuş, 16 Şubat'ta Zorlu PSM %100 Studio’da dinleyicileriyle buluşuyor.

PINAR SABANCI İLE YAŞADIM DEMEK İÇİN NE YAPMALI? - HAYATI GÜZELLEŞTİRME YOLLARI // 17 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Muazzez İlmiye Çığ ile Büşra Sanay’ın “Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” kitabı, Türkiye’nin deneyim markasına dönüşüyor. Hayattan ne anlamalıyız? Bize zarar veren ilişkilerden nasıl uzak dururuz? Peki, kariyerimizi nasıl doğru planlarız ya da yaşam kalitemizi nasıl yükseltebiliriz? Pınar Sabancı soruyor, Türkiye‘nin nitelikli yüzleri: Sanatçılar, psikolog ve psikiyatrlar, deneyimli iş insanları, sporcular, gazeteciler ve bilim insanları yanıt veriyor. Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı? - Hayatı Güzelleştirme Yolları Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde.

PSM LOVES2DANCE: DIGITALISM // 17 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00

‘Pogo’ şarksıyla milyonlarca dinlemeye ulaşan Digitalism, 17 Şubat akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da olacak.

CENK ERDOĞAN TRIO // 17 ŞUBAT // touché // 21.00

"En İyi Yeni Çağ Albümü" dalında Grammy Ödülü dahil birbirinden değerleri başarıla imza atmış müzisyen Cenk Erdoğan, Cenk Erdoğan Trio ile 17 Şubat’ta touché’de.

1923 // 17-18 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 15.00-20.00

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini anlatan 1923’te müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz. 100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın.

EMMA SHAPLIN // 19 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın en çok sevilen Fransız sopranolarından Emma Shapplin 19 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde hayranları ile buluşuyor.Kariyeri boyunca dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşmış sanatçı, klektik müzik tarzı ve benzersiz vokal yeteneğiyle, klasik müziği modern elementlerle birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

KEL DİVA // 19-20-21 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Başrollerini Haluk Biginer, Zuhal Olcay, Yiğit Özşener, Özlem Zeynep Dinsel, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç’ın paylaştığı Kel Diva sezon boyunca Zorlu PSM’de sahneleniyor.

Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı oyunda bir İngiliz burjuva ailesinin öyküsü anlatılıyor.

NIRVANA TRIBUTE BAND PRESENTED BY %100 MÜZİK // 20 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.30

‘Gerçeğe en yakın olan’ Nirvana Tribute Band, efsanevi müzisyen Kurt Cobain’in 56. doğum gününü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Zorlu PSM’de kutlayacak! 20 Şubat 2023’te efsanevi grubun en sevilen şarkılarını, %100 Müzik katkılarıyla, Nirvana Tribute Band’in enerjisiyle ve rock‘n roll ruhunu iliklerimize dek hissederek hep birlikte söyleyeceğiz!

AKSEL GÜREL STAND UP // 20 ŞUBAT // touché // 21.00

Türkiye’deki en ünlü Yahudi komedyen olma hayaliyle yola çıkan Aksel Gürel, cahilliğiyle süslediği tek kişilik şovu ile 20 Şubat 21:00’da Zorlu PSM touché’de!

FERİT ODMAN QUINTET // 21 ŞUBAT // touché // 21.00

Ferit Odman Quintet, touché’de dinleyenleriyle buluşacak. Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkacaksınız.

BENGİ APAK & SARP APAK STAND UP // 22 ŞUBAT // touché // 21.00

Son dönemde kendi setlerini sahneleyen ve izleyenlerden tam not alan Bengi Apak ve Sarp Apak, 22 Şubat akşamı touché sahnesinde iki ayrı şov ile seyirci karşısına çıkıyor.

TİMSAH ATEŞİ // 22 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı.

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ // 19-20-21 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valéry, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi gibi çeşitli düşünür ve dünya şairlerinin çeşitli şiirleriyle çalışmalar yapan ve kendi şarkı sözlerini üreterek Türkiye’de onlarca şehirde konserler veren Ezginin Günlüğü, 23 Şubat akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahne almaya hazırlanıyor.

KEREM GÖRSEV TRİO // 23 ŞUBAT // touché // 21.00

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché’de sahne alıyor.

FLASHBACK 90'LAR TÜRKÇE POP GECESİ // 23 ŞUBAT// %100 STUDIO // 21.00

Zaman tüneline giriyoruz, eskilere gidiyoruz, sesimiz kısılana kadar şarkılar söylüyoruz, ayaklarımız ağrıyana kadar dans ediyoruz! Neyden mi bahsediyoruz? Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi'nden! Perküsyon eşliğinde DJ performans ve muhteşem dans şovları izleyeceğiniz partinin etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi ile %100 Studio'da buluşalım.

JAMAL ALİYEV & ECE DAĞISTAN "DÜNYA ŞARKILARI" // 24 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan ile “Dünya Şarkıları” 24 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

DATE NIGHT WITH TUĞRUL TÜLEK // 24 ŞUBAT // touché // 21.00

‘Tuğrul Tülek ile Date Night Şarkıları’ oyuncu, yönetmen ve müzisyen olarak sanat dünyasında farklı disiplinlerdeki performanslarıyla tanınan Tuğrul Tülek’in yeni sahne projesi olarak hayata geçiyor.

Seyircinin de dahil olduğu interaktif gösteride, dünya müzik tarihinin en romantik, en klasik, en aşk dolu ya da anti-romantik şarkılarından oluşan seçkin bir repertuvar davetlileri bekliyor.

AGA B // 24 ŞUBAT// %100 STUDIO // 21.00

Türk hip hop sahnesinin eklektik ve özgün ismi Aga B, bandosuyla birlikte 24 Şubat’ta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak.

OTOMATİK PORTAKAL // 24 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Anthony Burgess’in aynı adlı kitabından uyarlanan, Erdal ve Elvin Beşikçioğlu ’nun yönettiği, başrolünde Şanışer’in yer aldığı Otomatik Portakal, Suç ve suçlunun tarihe karışacağı mükemmel insan modelini yaratmak adına insana dair hiçbir şeyin kalmadığı bir düzeni sahnelere taşıyan sıradışı bir rap müzikali Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

YEDİNCİ EV // 25 ŞUBAT// %100 STUDIO // 18.00

Türkiye rock müziğinin önemli temsilcilerinden Yedinci Ev, Zorlu PSM %100 Studio'da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

CIRCIR BÖCEKLERİ, İTLER VE BİZ // 25 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’de, iki zıt kardeşin öyküsü anlatılıyor.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ // 25 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan besteliyor.

ÇAĞLA ALKAN STAND-UP // 27 ŞUBAT // touché // 21.00

Stand-up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan; analog zamanlara dair bildiklerini sevenleriyle paylaşıyor. Çağla Alkan tek kişilik gösterisiyle Zorlu PSM touché’de.

SOLANCH DE LA ROSA // 28 ŞUBAT // touché // 21.00

Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa touché’de sahne alıyor.

SLAVA'S SNOW SHOW // 28-29 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

30 yılı aşkın süredir 12 binden fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşarak sayısız ödüle layık görülen ve her saniyesinde sihrin ön planda olduğu bir dünyanın kapılarını aralayan Slava’s Snowshow, 28 Şubat – 3 Mart tarihlerinde İstanbul’a Zorlu PSM’ye geliyor.

Tony Ödülleri’nde “En İyi Özel Teatral Etkinlik” dalında aday gösterilen, Drama Desk Ödülleri’nde “Eşsiz Teatral Deneyim” ödülü, Londra’dan New York’a, Avustralya’dan Meksika’ya uzanan ve 20’den fazla uluslararası ödüle layık görülen dünyanın en önemli performans sanatçılarından Soytarılar Akademisi kurucusu Slava Polunin’in ekibi ve karlarla kaplı benzersiz dünyasında hayal gücünün sınırlarını zorlayan gösterisi Slava’s Snowshow, 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de izlenebilecek.

AİLE YALANLARI // 28-29 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM ve Toy İstanbul ortak yapımcılığı ile Nermin Yıldırım’ın “Bavula Sığmayan” novella’sının birbiriyle bağlı ilk üç kısa öyküsünden kendi uyarladığı oyun olan, başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı ve rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği “Aile Yalanları”, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatarak, her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne serdiği hikayesiyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

DÜNYADA TEK BAŞINA // 29 ŞUBAT// %100 STUDIO // 20.30

Nihayet Tiyatro’nun sahneye taşıdığı, Dünyada Tek Başına adlı oyun; ülkesindeki isyandan kaçan Sultan’ın at sırtında, kayık içinde yaptığı uzun bir yolculuğu ve yol boyunca karşılaştığı karakterlerle kurduğu ilişkiyi anlatan, büyükler için yazılmış bir masal. Hikayesini yaşamın içinden, insanın kendi gerçeğinden alıyor.

BUSE SİNEM İREN STAND UP // 29 ŞUBAT // touché // 21.00

BKM Açık Mikrofon YouTube kanalında, orijinal Karadeniz şivesiyle anlattığı masallar, film yorumları ile tanınan Buse Sinem İren, tek kişilik stand up gösterisiyle 29 Şubat akşamı touché’de.