En çok da ‘Sen dünyanın en güçlü insanısın, babasısın’ gazını veriyorlardı bana, ben de onları duydukça tutundum.



Ben bu yaşadıklarımı Mehmet Ali Erbil’in ailesine aktardım. Çünkü bir süre sonra insan bırakıyor kendini, ‘tepki vermese de o sizi duyuyor, destek verin’ dedim.