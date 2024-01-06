CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'yı canlandırarajk filmin baştolünü üstleniyor.

Filmin bir diğer önemli karakterlerinden birisi olan Mehmet Karaca rolünü ise Fikret Kuşkan üstleniyor. Kuşkan, kendisi tiyatro sanatçısı olmasına rağmen oğlunun sanatla uğraşmasını istemeyen bir babayı canlandırıyor.

Filmde yer alan diğer isimler arasında; Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel bulunuyor.