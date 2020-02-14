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Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca: Eşyalarını sevdiği insanlara veriyorum

8 şubat 2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca, vefatının 16. yılında Yol Arkadaşları grubunun özel konseri ile anıldı. Konseri takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan İlkim Karaca, "Cem'in anısını taşıyan insanlara bunları hediye ediyorum. Devamı gelecek. Evde özel eşyalarını alıp, sevdiği ve anısını yaşayan insanlara veriyorum" açıklamasını yaptı

14.02.2020 - 12:11 | Güncelleme:
İlkim Karaca - Cem Karaca
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 8 şubat 2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca, vefatının 16. yılında Yol Arkadaşları grubunun özel konseri ile anıldı.

Aydilge, Murat Evgin ve Bora Duran ve Soner Olgun'un katıldığı anma gecesinde Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, müzisyen Gür Akad'a merhum sanatçının şapkasını, Murat Evgin'e ise Trabzon'dan aldığı şalını hediye etti.

Konseri takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan İlkim Karaca, "Cem'in anısını taşıyan insanlara bunları hediye ediyorum. Devamı gelecek. Evde özel eşyalarını alıp, sevdiği ve anısını yaşayan insanlara veriyorum" açıklamasını yaptı.

Cem Karaca'nın vefatının ardından hakkında bilinmesi gereken şeyler olup, olmadığının sorulması üzerine de yanıt veren İlkim Karaca, şunları söyledi:

Cem vefatının bir hafta öncesi babasını mezarında ziyaret etmişti. Orada mezarcılara 'Yakında ben de geliyorum, görüşürüz' dedi. Vefat edeceğini biliyordu. Bana da 'Ben gömüldükten sonra babamla benim mezarıma ceviz ağacı değil, söğüt ağacı dikin. Üzerimize ceviz düşmesin, bizi sarsmasın' dedi.

Öte yandan İlkim Karaca, daha önce de Cem Karaca'nın gözlüğünü Kıraç' a hediye etmişti.

 

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