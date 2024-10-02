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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cem Garipoğlu'nun mezarında önlem | Son dakika haberleri

        Cem Garipoğlu'nun mezarında önlem

        Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:04
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        Cem Garipoğlu'nun mezarında önlem
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        Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

        Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih
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        Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

        Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

        Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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