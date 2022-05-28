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Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 sprint yarışında 12. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki sprint yarışında 12. oldu.

28.05.2022 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Bölükbaşı, F2 sprint yarışında 12. oldu

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sprint yarışına 18. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 30 tur sonunda damalı bayrağı 12. sırada gördü.

Yarışta Prema takımından Norveçli Dennis Hauger birinci, aynı ekipten Hint pilot Jehan Daruvala ikinci, Hitech takımından Yeni Zelandalı Marcus Armstrong ise üçüncü sırayı aldı.

Monako'da 42 turluk yarış, yarın TSİ 10.50'de yapılacak.

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