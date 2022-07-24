Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışta Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, arka sıralardan götürdüğü mücadelenin son bölümünde pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarışta, DAMS takımından Japon Ayumu Iwasa birinci, ART GP ekibinden Fransız Theo Pourchaire ikinci, takım arkadaşı Danimarkalı Frederik Vesti ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 10. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 29-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.