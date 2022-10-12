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Cem Belevi: Görücü usulüyle evleneceğim - Magazin haberleri

Cem Belevi: Görücü usulüyle evleneceğim

Daha önce oyuncu Zehra Yılmaz ve şarkıcı İrem Derici gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Cem Belevi, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla eski ilişkilerine göndermede bulundu. Evlilik meselelerini artık annesine bıraktığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Görücü usulüyle evleneceğim" ifadelerini kullandı

12.10.2022 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Cem Belevi, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Belevi, basın mensuplarıyla sohbet etti. 

  • Özel hayatıyla ilgili konuşan 35 yaşındaki şarkıcı, "Görücü usulüyle evleneceğim" diyerek, evlilik meselelerini annesine bıraktığını belirtti. Belevi, ayrıca ilişkileriyle artık annesini üzmeyeceğini ifade etti.

  • Öte yandan Cem Belevi, en son kendisi gibi şarkıcı olan İrem Derici ile aşk yaşamıştı. 

  • İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLDU?

    İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

  • "SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU!"

    Ancak çift, Amsterdam dönüşünde ayrılık kararı almıştı. İddiaya göre; Cem Belevi, model Nergis Nesrullayeva ile yasak aşk yaşamıştı. İhaneti öğrenen İrem Derici, ilişkiyi noktalamıştı.

    İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullanmıştı.

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