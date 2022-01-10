Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Cem Belevi'den İrem Derici'nin "Aldatıldım" sözlerine yanıt!

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile birlikteliğini sonlandırmasının ardından, "Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım" açıklamasını yapmıştı. Derici'nin bu sözlerine yanıt veren Belevi, "Özel hayatım ile ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu" dedi

10.01.2022 - 07:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Belevi (34), geçtiğimiz akşam Cihangir’de bulunan bir mekandaydı.

    Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Çok yakında farklı bir Cem Belevi dinleyeceksiniz. Klip için hazırlıklar yaptık, şarkı da yakında çıkacak. Farklı bir proje oldu benim için." dedi.

  • "GEÇEN SENE PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇEKMİŞTİK"

    Belevi, Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile birlikte rol aldığı "Benden Ne Olur" filmi hakkında da konuştu.

    "Gösterime girmesine az kaldı." ifadelerini kullanan Cem Belevi, "Geçen sene pandemi döneminde çekmiştik, onun heyecanını da yaşıyorum. Şarkısını da seslendirdim hatta filmin. Sevenlerim bu birkaç ay Cem Belevi’ye doyacaklar.” dedi.

  • "FARKLI BİR KONSEPT OLACAK"

    Yeni projesinden bahseden Belevi, "Yakında bir projemiz daha olacak. Türkiye’nin çok sevdiği bir starı ile bir araya geleceğiz. Farklı bir konsept olacak. Ben bunları konuşmayı seviyorum. Diğer olayları konuşmayı sevmiyorum. Benim gündemim bunlar, sizinkiler de çok tatlı." şeklinde konuştu.

  • "BÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

    Belevi'ye, ayrıca bir dönem aşk yaşadığı İrem Derici’nin, "Aldatıldım!" sözleri hatırlatıldı.

    Konuyla alakalı açıklama yapan Cem Belevi, "Özel hayatım ile ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum." dedi.

  • NE OLMUŞTU?

    Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

    "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.