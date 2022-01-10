"GEÇEN SENE PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇEKMİŞTİK"

Belevi, Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile birlikte rol aldığı "Benden Ne Olur" filmi hakkında da konuştu.

"Gösterime girmesine az kaldı." ifadelerini kullanan Cem Belevi, "Geçen sene pandemi döneminde çekmiştik, onun heyecanını da yaşıyorum. Şarkısını da seslendirdim hatta filmin. Sevenlerim bu birkaç ay Cem Belevi’ye doyacaklar.” dedi.