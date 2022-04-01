"Aldatanı affetmek normal değil!"

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Şarkıcı Cem Belevi, Armağan Çağlayan'ın "Normalleştiremediklerimizden Misiniz?" adlı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Belevi, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.

"ALDATANI AFFETMEK NORMAL DEĞİL"

"Birden fazla kez aldatan partneri affetmek normal midir?" sorusuna yanıt veren Cem Belevi, "Bana göre normal değildir tabii ki... Ama normalleştirebilirdim de... Beylik beylik konuşmak kolay da yaşayınca öyle olmuyor." dedi.

"İLK TANIŞTIĞIN BİRİNE SORMAMALISIN"

Ünlü şarkıcı, "Bekâr birine neden evlenmediğini sormak normal midir?" sorusunu, "Hem normal değil, hem ayıp... İlk tanıştığın birine sormamalısın." şeklinde cevapladı.

"İLİŞKİNİN ALTI BOŞALIYOR"

Cem Belevi, "Partnerlerin birbirleriyle ilişkiye girmemek için bahane uydurmaları normal midir?" sorusuna ise, "Zaten ilişkiye girmeyeceksen niye partnersin? O zaman ilişkinin altı boşalıyor yani bence normal değil." yanıtını verdi.