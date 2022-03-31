"CİNSİYETÇİLİK YAPMAYALIM"

Ayrıca, "Oscar" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan "94. Akademi Ödülleri"nde aktör Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen "tokat" olayı töreni gölgede bırakmıştı.

Basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt veren ünlü şarkıcı, "Destek olanlara, 'Gidin, bir su için. Yüzünüzü yıkayın' demek istiyorum. Espriyi yapan sağlık problemiyle dalga geçiyor orada ama espriyi bir kadın yapsaydı ve Will Smith, kadını tokatlasaydı ben o zaman görürdüm. Lütfen cinsiyetçilik yapmayalım." ifadelerini kullandı.