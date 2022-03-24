"ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, gazetecilerin "Gördüğümüz kadarıyla ilişkiniz çok iyi, aşıksınız da... Peki 'evlilik' düşüncesi var mı?" sorusuna "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." yanıtını vermişti.