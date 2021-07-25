"Sizleri acılarınızla yüzleştirmek için buradayım"

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Biletleri saatler önce tükenen etkinlikte hayranları ile muhteşem bir buluşmaya imza atan Cem Adrian, "Bodrum'da çok konser verdim ancak bu benim ilk Antik Tiyatro konserim. Bu özel gecede beni ve müzisyen arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım" sözleriyle konser alanını dolduran müzikseverlere teşekkür etti.

Performansının başında, "Bilenler bilir ama bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapayım; Cem Adrian konserine geldiyseniz, eğlenmeyi unutmalısınız. Sizleri kalbinizin derinliklerinde kalmış, belkide unuttuğunuz acılarınızla, hüzünlerinizle yüzleştirmek için buradayım. Bu gece rüzgarlı bir gece ve neyse ki ben rüzgarı çok severim." diyen Adrian, "Ben Seni Çok Sevdim" şarkısını seslendirdi.

İki saatlik performansı süresince repertuvarında yetmişlere damgasını vurmuş ölümsüz eserlerin yanı sıra kendine has üslubu ile yorumladığı türkülere de yer veren sanatçı, performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.