UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 1. hafta mücadeleleriyle başlıyor. F Grubu'nda Celtic ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma, Celtic Park'ta oynanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Schärer düdük çalacak. Peki Celtic Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...