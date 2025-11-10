Celta Vigo: 2 - Barcelona 4 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, Celta Vigo'ya konuk oldu. Estadio de Balaidos'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10 (p), 37 ve 73. dakikalarda Robert Lewandowski, 45+4. dakikada Lamine Yamal atarken, ev sahibinin gollerini ise 11'de Sergio Carreira ile 43. dakikada Borja Iglesias kaydetti.

Bordo Mavililer'de top koşturan Frenkie De Jong, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Barcelona, 31 puanla lider Real Madrid'i 28 puanla takip ederken, Celta vigo ise 13 puanda kaldı. İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Celta Vigo, Deportivo Alaves'e konuk olacak. Bordo Mavililer, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.