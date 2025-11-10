Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol İspanya Celta Vigo: 2 - Barcelona 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Celta Vigo: 2 - Barcelona 4 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 4-2 mağlup etti. Robert Lewandowski (3) ve Lamine Yamal'ın golleriyle galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 28'e çıkardı ve 31 puanı bulunan lider Real Madrid'i takip etmeye devam etti. Barcelona forması giyen Frenkie De Jong, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Celta Vigo ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 01:08 Güncelleme: 10.11.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lewandowski hat-trick yaptı, Barça kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, Celta Vigo'ya konuk oldu. Estadio de Balaidos'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10 (p), 37 ve 73. dakikalarda Robert Lewandowski, 45+4. dakikada Lamine Yamal atarken, ev sahibinin gollerini ise 11'de Sergio Carreira ile 43. dakikada Borja Iglesias kaydetti.

        Bordo Mavililer'de top koşturan Frenkie De Jong, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Barcelona, 31 puanla lider Real Madrid'i 28 puanla takip ederken, Celta vigo ise 13 puanda kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Celta Vigo, Deportivo Alaves'e konuk olacak. Bordo Mavililer, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa