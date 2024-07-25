Celine Dion sahnelere Paris Olimpiyatları'yla dönecek! 2 milyon dolar iddiasına açıklama

Olimpiyat yetkililerinin açıklamasında; "Bu koşullar altında performans sergileme kararları, Fransa ve spor dünyası için tarihi bir olayın parçası olma arzularını yansıtıyor. Ayrıca Paris 2024, alışılageldiği üzere tüm teknik prodüksiyon ve performans organizasyon masraflarını da karşılayacak. Ayrıca düzenleme komitesinin bütçesinin yüzde 96'sının özel gelirlerden karşılandığını ve sanat ekiplerine herhangi bir kamu katkısının ödenmediğini belirtmek isteriz" denildi.