Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Celine Dion 2024 Paris Olimpiyatları açılış konseriyle sahneye döndü - Magazin haberleri

        Celine Dion 2024 Paris Olimpiyatları açılış konseriyle sahneye döndü

        'Katı Kişi Sendromu' adlı nadir görülen hastalığı nedeniyle sahnelere ara veren Celine Dion, büyük dönüşünü 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenindeki performansıyla yaptı. Sanatçı, şarkısını Eyfel Kulesi'nde seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları açılışında sahneye muhteşem bir dönüş gerçekleştirdi. 'Katı Kişi Sendromu' adlı nörolojik hastalığından dolayı sahneye ara veren Kanadalı şarkıcı, 2020'den bu yana ilk kez Olimpiyat performansıyla seyirci karşısına çıktı.

        • 2

          EDITH PIAF ŞARKISI SÖYLEDİ

          Olimpiyat meşalesinin yakılmasının hemen ardından törenin kapanış performansı Celine Dion'dan geldi. Sanatçı, dünyaya Eyfel Kulesi'nden seslendi.

          56 yaşındaki şarkıcı, zamansız bir klasik olan Edith Piaf'ın 'L'Hymne à l'amour' şarkısını söyleyerek töreni bitirdi.

        • 3

          "VOKAL SPORCUSU"

          Performansın hemen ardından, NBC sunucusu Kelly Clarkson, ilk başta suskun kaldı ve gözyaşlarına hakim olamayarak, Celine Dion'u 'vokal sporcusu' olarak nitelendirdi.

        • 4

          Canlı performans, ünlü yıldıza, sinir sistemini, özellikle de beyni ve omuriliği etkileyen nadir ve ilerleyici bir hastalık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmasından bu yana ilk konseri olma özelliği taşıyor. Celine Dion, Aralık 2022'de teşhisini açıkladıktan sonra sağlığına odaklanmak için kariyerine ara verdiğini duyurmuştu.

        • 5

          Celine Dion, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide; "Paris'e her döndüğümde, dünyada hâlâ deneyimlenecek çok fazla güzellik ve neşe olduğunu hatırlıyorum. Paris'i seviyorum ve geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

          Celine Dion daha önce 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda sahne almıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Habertürk Anasayfa