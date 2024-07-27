Celine Dion 2024 Paris Olimpiyatları açılış konseriyle sahneye döndü
'Katı Kişi Sendromu' adlı nadir görülen hastalığı nedeniyle sahnelere ara veren Celine Dion, büyük dönüşünü 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenindeki performansıyla yaptı. Sanatçı, şarkısını Eyfel Kulesi'nde seslendirdi
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Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları açılışında sahneye muhteşem bir dönüş gerçekleştirdi. 'Katı Kişi Sendromu' adlı nörolojik hastalığından dolayı sahneye ara veren Kanadalı şarkıcı, 2020'den bu yana ilk kez Olimpiyat performansıyla seyirci karşısına çıktı.
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EDITH PIAF ŞARKISI SÖYLEDİ
Olimpiyat meşalesinin yakılmasının hemen ardından törenin kapanış performansı Celine Dion'dan geldi. Sanatçı, dünyaya Eyfel Kulesi'nden seslendi.
56 yaşındaki şarkıcı, zamansız bir klasik olan Edith Piaf'ın 'L'Hymne à l'amour' şarkısını söyleyerek töreni bitirdi.
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"VOKAL SPORCUSU"
Performansın hemen ardından, NBC sunucusu Kelly Clarkson, ilk başta suskun kaldı ve gözyaşlarına hakim olamayarak, Celine Dion'u 'vokal sporcusu' olarak nitelendirdi.
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Canlı performans, ünlü yıldıza, sinir sistemini, özellikle de beyni ve omuriliği etkileyen nadir ve ilerleyici bir hastalık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmasından bu yana ilk konseri olma özelliği taşıyor. Celine Dion, Aralık 2022'de teşhisini açıkladıktan sonra sağlığına odaklanmak için kariyerine ara verdiğini duyurmuştu.
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Celine Dion, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide; "Paris'e her döndüğümde, dünyada hâlâ deneyimlenecek çok fazla güzellik ve neşe olduğunu hatırlıyorum. Paris'i seviyorum ve geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.
Celine Dion daha önce 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda sahne almıştı.