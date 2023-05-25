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Çelik neyden yapılır? Çelik nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu sorular oldukça önemlidir ve bu sebeple de cevabının sizler için detaylı bir araştırma yaptık.

Detaylar ise hemen aşağıda…

Çelik Neyden Yapılır?

Öncelikle çelik hammaddesi nedir?

Çelik; demir ve karbondan oluşuyor. Büyük ağırlıkta ise demir bulunduruyor. Çelik içerisinde bulunan karbon, güçlü moleküler bir yapı oluşturabilmek için demir ile bağlanıyor. Böylece ortaya çelik malzemesi çıkıyor.

Hem güçlü olması hem de doğada rahatça üretilebilmesi sebebiyle çelik, fazlasıyla tercih ediliyor. Bunlara ek olarak demir ve karbona ek olarak farklı çelik türleri de her bir elementin farklı yüzdelerini içeriyor. Dayanıklılığı da bu yüzdelere göre değişiyor.

Bunların da ötesinde çeliğin üretim ve işleme yöntemi bu yetenekleri daha da fazla geliştiriyor.

Çelik Nasıl Yapılır?

Çelik neden yapılır sorusundan sonra çelik nasıl yapılır konusu da oldukça önemli…

Çelik bunların yanı sıra;

- Nikel

- Molibden

- Manganez

- Titanyum

- Bor

- Kobalt

- Vanadyum gibi elementler de içerebiliyor.

Çelik yapımı malzemeleri aslında yapım amacına göre değişiklik gösterebiliyor. Ama eklenen her element malzeme özelliklerini etkiliyor.

Yapım aşamalarına bakacak olursak;

- Çelik, karbon ve demirin çok ciddi sıcaklıklarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.

- Bu sıcaklık 2600 derecenin üzerinde olması gerekiyor.

- Çelik üretimi ile birlikte pik demir ismi verilen bir üründen çelik oluşturuyor.

- Pik demir ise genel olarak çelik için doğru olandan daha fazla karbon içerebilen cevherden elde edilmiş eritilen bir demirdir.

- Çelik nasıl yapılır dediğimizde bu aşama oldukça önemlidir.

- Çelik üreticileri, pik demiri eritiyor ve oksijeni köpürten bir sistem kullanılıyor.

- Bu işlem de erimiş metal sürecinde eşit oksidasyon yaratıyor.

- Oksidasyon daha fazla karbonu da ortadan kaldırıyor.

- Bunlara ek olarak silikon, fosfor ve manganez gibi elementlerden oluşan safsızlıkları da buharlaştırıyor.

- İkincil çelik üretimi sürecinde ise çelik rafine ediliyor.

- Hurda eritilerek bu işlem başlatılabilir ya da ilk işlem devam ettirilebilir.

- Ayrıca başka elementler de eklenebilir.

Bütün bu işlemler de tamamlandığı zaman çelik elde ediliyor. Ama burada önemli olan nokta da eklenen elementlerdir. Her element çeliğin özelliklerini değiştiriyor. Bu sebeple de çelik üretimi yapan kişi ya da firma, bütün bunları dikkatle incelemeli ve düşünmeli.

Çeliğin Özelliği Nedir?

Yapımı bu kadar uzun süren çeliğin özellikleri nedir? Çelik, düşük maliyeti ve rahat bulunan malzemeleri sebebiyle fazlasıyla ilgi çekiyor. Genel olarak bakıldığında çeliğin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Çekme gücü, bir malzemenin kırılmadan önce çekilmeye dayanma yeteneği bulunuyor.

- Dövülebilirlik yapısı ile kırılmadan çekiçle şekillendirilebilir.

- Metal işlemek daha kırılgan hale getirebiliyor ama sünek malzemeler kullanılması sebebiyle iş sırasında çok çabuk gevşemez.

- Uzun yıllar boyunca hiçbir zarar görmeden kullanılabilir.

Bütün bu özellikleri sebebiyle firmalar ve üreticiler çelik kullanımını tercih ediyor. Böylece yapım malzemeleri bulunuyor ve üretim aşamalarına başlanıyor. Çelik neyden yapılır ve hammaddesi nedir gibi soruların cevaplarını öğrendiniz. Eğer çelik üretimiyle ilgileniyorsanız ya da bu konuları merak ediyorsanız bütün bilgileri aktardık. Çelik, ülkemizin en çok kullanılan malzemelerin başında geliyor. Bu yüzden de çelikle ilgili her bilgi aslında büyük önem taşıyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos