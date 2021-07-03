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Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

EURO 2020 çeyrek final maçında Çek Cumhuriyeti ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın yarı finale çıkacağı maçta geri sayım başladı. Peki Çekya Danimarka maçı saat kaçta? EURO 2020 Çekya Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

03.07.2021 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu EURO 2020 futbol şampiyonasını yakından takip eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın muhtemel 11'leri beli olurken maç saati için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Çekya Danimarka maçına dair ayrıntılar...

ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Çekya - Danimarka maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Karşılaşma bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

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