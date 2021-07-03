Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu EURO 2020 futbol şampiyonasını yakından takip eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın muhtemel 11'leri beli olurken maç saati için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Çekya Danimarka maçına dair ayrıntılar...

ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Çekya - Danimarka maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Karşılaşma bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard