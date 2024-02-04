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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çekmeköy'de otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi! - Güncel haberler

        Otoyolda şiddet iddiası! Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi

        İstanbul Çekmeköy'de otoyolda kadına şiddet iddiası ortaya çıktı. Dün akşam yaşanan olayda seyir halindeki bir otomobilden düşen kadının zorla sürücü tarafından araca bindirildiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:17
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        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
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        Çekmeköy'de bir kadın kapısı açık halde ilerleyen otomobilden yola düştü.

        DHA'nın haberine göre o sırada otomobili durduran sürücü araçtan inerek yola düşen kadını zorla araca bindirdi. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi. Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi.

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        Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor.

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