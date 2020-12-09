Çekirdekli Kuru Üzümün Faydaları Nelerdir?
• Kara üzüm, güzellik iksiri, gerçek beyin besini ve zayıflamak için yapılan rejimlerin ana ürünüdür.
• Kara üzüm tıpkı aspirin gibi kanı sulandırdığından koroner kalp hastalıklarına karşı insanları koruyucudur.
• Kara üzümün kabuğunda bulunan ve fitoaleksin grubu bileşiklerden olan resveratrol vücutta kanser oluşumunu engeller.
• Bazı karaciğer rahatsızlıkları ve kansızlık tedavisinde de etkilidir
• Kara üzüm, içerdiği meyve asitleri ve lifli yapısından dolayı mideye zarar vermeksizin böbrek ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kanın temizlenmesi için yardımcı olur
• Kara üzüm, vücuttaki yağların erimesi için yardımcı olur.
• Kara üzüm, vücudu virüslere karşı daha dirençli hale getirir.
• Kara üzümün kabuk ve çekirdekleri bağırsak metabolizmasını hızlandırır.
• Kara üzüm, cildin taze ve temiz bir görünüm almasında etkilidir.
• Öğleden sonra yenilen bir salkım kara üzüm veya içeceğiniz bir bardak taze sıkılmış üzüm suyu vücudu ve beyin hücrelerini zindeleştirir.
• Bir kilo üzüm, bin 150 gram süt, 390 gram et, 300 gram ekmek ve bin 200 gram patatese eşdeğerdir
• Kara üzüm Amino asitler, B vitaminleri (B1, B2),mineraller, potasyum, magnezyum ve demir içerdiğinden bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
• Kara üzüm içeriğindeki doğal fruktoz sayesinde vücudun harcadığı enerjinin kısa sürede depolanması için etkili olur.
• Kara üzümün içeriğindeki magnezyum insanın iş verimliliğini arttırır.
• İçeriğindeki asitler (tartarik, sitrik, malik, süksinik, fumarik, pyruvik, oxaglutarik, gliserik, glikolik, dimetil-süksinik, shikiminik ve guinik asit) mideye zarar vermeden böbreklerin ve karaciğerin çalışmasını hızlandırır.
• Kara üzüm İçerdiği bioflavonoidler nedeniyle C vitamini aktivitesini çoğaltır.
• Kara üzüm Alerji ve kireçlenmelerde iltihap oluşumuna engel olur.
• Kara üzüm besinlerin parçalanması neticesinde oluşan serbest radikallerin kılcal damarların duvarlarına saldırmasına karşı güçlü bir antioksidant görev üstlenerek düşük yoğunluktaki lipoproteinlerin (LDL) kılcal damarlar içinde birikmesini engeller.
• Kara üzüm hücrelerde değişim sonucunda tümör oluşmasına izin verebilecek hücre için moleküller üzerine serbest radikallerin saldırılarını bloke eder ve neticede kanser oluşumunu engeller.
• Üzüm ürünlerindeki demir, kalsiyum ve potasyum minerallerinin, kemik gelişimi yanında kansızlığı, halsizliği, zayıflığı ve ishali tedavi edici özelliği bulunmaktadır.
• Kilo almak isteyen de rejim yapmak isteyen de üzüm yemelidir çünkü enerji verir.
• Protein ve karbonhidrat kaynağıdır. A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, C vitamini ile fosfat, kalsiyum, demir, fosforik asit, organik asitler, formik asit minerallerini içerir.
• Günlük kalsiyumun 1/5’ini ve demirin ise 1/3’ünü karşılar. Mineraller halsizliği, kansızlığı, ishali ve zayıflığı tedavi eder.
• Karaciğer zafiyetine, öksürüğe, bronşite iyi gelir.
• Unutkanlığı azaltıcı etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
• Diş çürümelerini engeller.
• Üzümde yüzde 20 oranında direk olarak kana karışan şeker vardır. Bu özelliği ile bedenen ve zihnen çalışanlar için iyi bir gıdadır.
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