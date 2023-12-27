Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku Afrika Uluslar Kupası için milli takıma çağrıldı
2024 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Cedric Bakambu ve Beşiktaşlı Arthur Masuaku milli takım daveti aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan kadrosu açıklandı.
Beşiktaşlı Arthur Masuaku ve Galatasaraylı Cedric Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadrosunda yer alan Süper Lig oyuncuları olarak dikkat çekiyor. Bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka ise kadroya alınmadı.
Merakla beklenen 2024 Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak Tarihinde Fildişi Sahili-Gine karşılaşmasıyla başlayacak.