Galatasaray'ın ise ilk kiralık teklifi kabul etmediği ve İspanyol ekibinin de oyuncunun bonservisini almak için yeni bir teklif yapacağı bildirildi. Bakambu'nun bu transfer teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.