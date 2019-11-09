09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başarılı basketbolcu Cedi Osman, Washington Wizards'ı 113-100 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Uzun yıllar NBA'de oynamak istediğini vurgulayan Cedi, basketbolu bırakmadan önce de Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe veya Anadolu Efes forması giymek istediğini söyledi.
"FENERBAHÇE'DE OYNAMA HAYALİM VAR"
Hem taraftarı hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı Fenerbahçe'de forma giyme hayali olduğunu belirten Cedi Osman, "Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ama hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum, yani basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye dönüp. Tabi diğer bir yanda da büyüyüp yetiştiğim Anadolu Efes var. Bu nedenle Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında bir seçim yapardım. Ancak Anadolu Efes benim için 1 adım daha önde, çünkü sonuç olarak yetiştiğim kulüp" şeklinde konuştu.
"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"
Cleveland Cavaliers ekibinde mutlu olduğunu ifade eden Cedi, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" diye konuştu.
"DÜNYA KUPASI'NDA DAHA İYİ OLABİLİRDİK"
2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki performanslarını da değerlendiren milli basketbolcu, "Daha iyi olabilirdik. Çok şanssızdık. Ama sonuç olarak hedefimiz olan Olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandık. Umarım olimpiyat elemelerini de kazanarak olimpiyatlara gideriz" dedi.
ABD maçında tarih yazmaya çok yaklaştıklarını dile getiren Cedi Osman, "Hepimiz için çok üzücü bir maç oldu. Tarih yazmaya çok yaklaşmıştık. Ama olmadı ve bir maçımız daha vardı. Çekya karşısında bir şansımız daha vardı ancak iyi değerlendiremedik. Çünkü çok yorulmuştuk, çok yıpranmıştık. Ama hedefimiz olan olimpiyat hedefimize ulaştık" ifadelerini kullandı.
Başarılı oyuncu ayrıca, ABD karşılaşmasının ardından Cleveland taraftarından bir çok destek mesajları aldığını ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini söylerken, "Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den de çok destek mesajı aldım. Bundan dolayı da çok mutluyum" şeklinde konuştu.
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