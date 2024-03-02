Çeçil peynirinden tarih çıktı!
Kars'ta, tarihi eserleri çeçil peynirlerinin arasına gizleyerek yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı. Peynir paketlerindense 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan çıktı
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak amacıyla yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan B.A'yı (51) tespit etti.
ÇEÇİL PEYNİRLERİ TEK TEK İNCELENDİ
AA'da yer alan habere göre belirlenen noktada yolcu otobüsünü durduran ekipler, B.A'nın eşyalarında yaptığı aramada, çeçil peyniri paketleri arasına gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirdi.
TARİHİ ESERLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ
Muhafazaya alınan eserler, incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan şüpheli B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.