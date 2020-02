Beşiktaş’ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu’nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulunun da tam kadro yer aldığı toplantıda, eski başkan Fikret Orman'a ve TFF kararlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözleri:

- Futbol takımımız iyiye gidiyor, toparlanma başladı. Ümitlerim artıyor.

- TFF'ye de söyledim; artık yaşlı, algı yaratan hakemler istemiyoruz! Genç hakemler olsun, yapacaksa da genç hakemler hatayı yapsın.

- Göztepe maçında olay belli, kural hatası yapıldı. IFAB'ın ne yazdığını bize açıklanmasını istiyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı iade edecektir, etmezse de artık futbol kanunlar sadece Tahkim ile bitmiyor.

- Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmasına başladı ve her şey ortaya çıkacak.

- Biz, Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman Fikret Orman ve yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü zaten biliyoruz.

- Futbol AŞ ibra edilmedi. Bununla ilgili kızgın olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bu konu şahsileştirilecek bir konu değil. Seninle benim aramdaki bir konu değil. Seninle, Beşiktaş arasındaki bir konu. İbra edilmemek dünyanın sonu değil.

- Ben sayın Abdullah Avcı'yı nerede eleştirdim, yöneticilerim de. Başarısızlıklar, talihsizlik diyelim, olmadı. Hocaya karşı herhangi bir şekilde tartışmışlığımız yok. Şenol hocanın şampiyonluğu kaybettiğimiz sene kamuoyu önünde tartışıldığını, küstürüldüğünü iyi biliyorum.

- Ben Futbol AŞ'den 2 milyonu Beşiktaş'a geçirmişim, oradan da paramı alıp gitmişim. Ben paramı aldım, çalmadım ki. Sen paranı koydun, 1 senede aldın. Ben 6 senede aldım. Ben her şeyin ödemelerini yaptım, bindiğim uçağa kadar.

- Koyacağınız göğsün içinde vicdan olacak. Ben göğsümü değil, vücudumu koydum!

- Bize burayı devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Sen benim 2 milyon dolar aldığımı söylüyorsun. Giderken hangi yöneticinin tek kuruşu kalmış. Bu kulübün çayını içtiniz, özel jetine bindiniz!

- Taraftar yüzünden gittim diyorsunuz. Her yer kamera dolu, tespit edip, gereğini yapsaydınız. Genel kurulda gencecik çocuğu sahne arkasında dövmeyi biliyordunuz.

- Çok üzgünüm, çok üzgünüm! Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum!

- Yıllarca Beşiktaş'tan maaş almadınız mı? Aldınız! Neden kaçıyorsunuz, ne gibi bir şaibeniz var?

- Ümraniye'den masamı toplayıp gitmişim. Yanındaki insanlarla birlikte futbolcuların olduğu ortamda bana küfür ettiler. Bana mobbing uygulandı orada. Napacaktım oturmaya devam mı edecektim? Ben namuslu bir insanım!

- Ben gelmişim, para verecekmişim. Ali Koç vermiş. Ya Ali Koç rakip takımın başkanı, senin konun benimle. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç başkanken sen de başkan değil miydin? Sen neden vermedin? Ayıp artık. Başını eğ, ettik bir halt de!

- Hep birlikte sarılalım, seni de kucaklayalım. Bana bir mesaj gönderdi evet. 'Abi hayırlı olsun, emrindeyim' dedi. Bir-iki gün evvel akrabalarımı arayıp bu adama oy vermeyin diyorsun. Ben senin samimiyetine nasıl inanayım? Ben de cevap vermedim.

- Güçlü olmak para mıdır ya? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Programın yarısı güçlü başkan davul çaldı... Ya çaldım, ne yaptım ayıp mı ettim? Denetleme yapılırken bildiklerimi açıklamam.

- Biz de borç harç içindeydik diyor. Abi oldu Ahmet Nur Çebi. Yapmayın... O dönemde de ben ağladım, zırladım, söylendim... Beterin beteri varmış. O günkü yönetim kurulunun bıraktığı kredi 10 yıl vadeli.

- Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, bacağınız, tozluğunuz... Doğmuş, doğacak olan her şeyiniz. Bundan sonra her elde ettiğin geliri bana getireceksin diyor banka. Sözleşme böyle. Kartal Yuvası felaketin içinde yüzüyor. Hepsi temlikte. Elektrik parası için bile yok.

- O kendi dönemine ait 300 bin TL'yi ödeyebilmek adına attı imzayı gitti. Peki sonra ne olacak burası? Biz bu şartlar altında burayı çeviriyoruz. Benim burada yazan alacaklı bir param var. Buradakilerin çoğu buradaki arkadaşlarıma ait.

BAĞIŞ KAMPANYASI GELİYOR

- Bu şartlar altında Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu kaldı. Bağış kampanyası. Hazırlıklar bitiyor. Karşınıza geleceğiz bu konuda. 1 lira ya da 1000 lira. Hepsi kıymetli artık Beşiktaş için.

- 'E biliyordun da geldin' diyorlar. İyi olsaydı zaten gelmezdim ki. Ben bildiğimi inkar etmiyorum ki. Ben sizlerle birlikte yolda yürümeye karar verdiğim için konuşmak zorundayım. Ben kara tabloyu yaşadığım müddetçe bunu açıklayacağım.

- Ben bu süreci hatırlatmaya devam edeceğim. Biz başarılı olmayacağız demiyorum. Size söz veriyorum, başarılı olacağız. Yanımda olun yeter.