Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki pandemi sürecini anlattı. Prof. Dr. Kendirli, pandemiyi bire bir yaşayan bir ekibin üyesi olduğunu belirterek, "Pandeminin ilk 3 ve 6 ayı stres olarak çok yüksekti; çünkü bilinmezi çok olan bir salgındı. O zaman gerçekten çalışmak çok zordu ve aynı zamanda yönetmek çok zordu. Ancak sonrasında aşının bulunması ve aşılamanın devletimiz tarafından yoğun bir şekilde başlatılmasıyla bir rahatlama oldu. Ardından bu süreci yönetmenin ilk başlangıca göre daha kolaylaştığını söyleyebilirim" diye konuştu.
'85 ÇOCUK HASTAMIZDAN 5'İ HAYATINI KAYBETTİ'
Prof. Dr. Kendirli, Covid-19 döneminde yoğun çalışma içinde olduklarını hatırlatarak, "Bu süreçte çocuk acilimize başvuran hastalardan 7 bini Covid-19 pozitif vaka olarak tespit edildi. Bunlardan 230'u, çocuk enfeksiyon servisine yattı ve 85'i de çocuk yoğun bakıma yattı. 85 çocuk yoğun bakım hastamızdan 5'i hayatını kaybetti.
2'si erken dönemde, 3'ü de Covid-19 ile ilişkili aplikasyon akciğer hasarı ve yoğun bakımdan çıkamamanın getirdiği 1 ile 4 ay sonrasındaki dönemde hayatını kaybetti ama 2 hasta, erken dönem Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Yani 85 çocuğumuzdan 80’ini yaşatmayı başardık ve bunlardan sadece 2’si doğrudan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşam oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Prof. Dr. Kendirli, şu an itibarıyla çocuk Covid-19 alanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "Son 1 aydır da hiç yatan Covid-19 çocuk hastamız olmadı. Yani Covid-19 çocuk yoğun bakım ve servislerimiz artık kapatıldı, diyebiliriz. Ancak herhangi bir olası durumda hastalarımız için yerlerimizi de izole alanlarımızı da hazır bekletiyoruz.
Şu an böyle bir durumun olacağını düşünmüyoruz çünkü hepimiz aşılıyız. Toplumda da belirli bir aşılanma oranı var ve 'Omicron' varyantından sonra da gerçekten salgın, pandemi olmaktan çıkmış gözüküyor. Çocuk hastalarda kitlesel anlamda çok sorun olmadı. Aynı anda yatan hasta sayısı 10'u, 11'i gördü sadece. Yoğun bakımda 4 hasta, serviste 6-7 hasta oldu. Onun dışında çok büyük hasta gruplarımız olmadı" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!