Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı

DHA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki pandemi sürecini anlattı. Prof. Dr. Kendirli, pandemiyi bire bir yaşayan bir ekibin üyesi olduğunu belirterek, "Pandeminin ilk 3 ve 6 ayı stres olarak çok yüksekti; çünkü bilinmezi çok olan bir salgındı. O zaman gerçekten çalışmak çok zordu ve aynı zamanda yönetmek çok zordu. Ancak sonrasında aşının bulunması ve aşılamanın devletimiz tarafından yoğun bir şekilde başlatılmasıyla bir rahatlama oldu. Ardından bu süreci yönetmenin ilk başlangıca göre daha kolaylaştığını söyleyebilirim" diye konuştu.

'85 ÇOCUK HASTAMIZDAN 5'İ HAYATINI KAYBETTİ'

Prof. Dr. Kendirli, Covid-19 döneminde yoğun çalışma içinde olduklarını hatırlatarak, "Bu süreçte çocuk acilimize başvuran hastalardan 7 bini Covid-19 pozitif vaka olarak tespit edildi. Bunlardan 230'u, çocuk enfeksiyon servisine yattı ve 85'i de çocuk yoğun bakıma yattı. 85 çocuk yoğun bakım hastamızdan 5'i hayatını kaybetti.

2'si erken dönemde, 3'ü de Covid-19 ile ilişkili aplikasyon akciğer hasarı ve yoğun bakımdan çıkamamanın getirdiği 1 ile 4 ay sonrasındaki dönemde hayatını kaybetti ama 2 hasta, erken dönem Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Yani 85 çocuğumuzdan 80’ini yaşatmayı başardık ve bunlardan sadece 2’si doğrudan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşam oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Kendirli, şu an itibarıyla çocuk Covid-19 alanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "Son 1 aydır da hiç yatan Covid-19 çocuk hastamız olmadı. Yani Covid-19 çocuk yoğun bakım ve servislerimiz artık kapatıldı, diyebiliriz. Ancak herhangi bir olası durumda hastalarımız için yerlerimizi de izole alanlarımızı da hazır bekletiyoruz.

Şu an böyle bir durumun olacağını düşünmüyoruz çünkü hepimiz aşılıyız. Toplumda da belirli bir aşılanma oranı var ve 'Omicron' varyantından sonra da gerçekten salgın, pandemi olmaktan çıkmış gözüküyor. Çocuk hastalarda kitlesel anlamda çok sorun olmadı. Aynı anda yatan hasta sayısı 10'u, 11'i gördü sadece. Yoğun bakımda 4 hasta, serviste 6-7 hasta oldu. Onun dışında çok büyük hasta gruplarımız olmadı" diye konuştu.