Cebe, tüm dijital platformlarda yayımlanan ilk teklisi 'Duygu' ile Türkçe Rap camiasına giriş yaptı.

Şarkıcı, ilk teklisi 'Duygu'yu, CES Yapım etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşturdu. Cebe'ye melodik yapıyla dikkat çeken şarkıda vokalde Mert Kıyas eşlik etti.

Şarkının sözleri Cebe'ye, müzik ve aranjesi ise Samet Kıyak'a ait.