ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Final Four'da

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 91-63 yendi.

Seride 2-1 öne geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve salonun büyük bir kısmını dolduran taraftarları, karşılaşma sonunda sevinç yaşadı.​​​

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Franko Gracin (Hırvatistan), Radomir Vojinovic (Karadağ)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 9, Williams 14, Gray 27, Hayes 13, Crvendakic 5, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 9, Gökşen Fitik 5, Sinem Ataş 3, Hollingsvorth 6, Esra Ural Topuz

Tango Bourges Basket: Anderson 8, Steinberga 14, Guapo 11, Godin 6, Duchet 8, Miyem 5, Michel 4, Zodia 2, Alexander 5, Bnuenameu

1. Periyot: 19-18

Devre: 46-33

3. Periyot: 69-46

Beş faulle çıkanlar: 35.42 Hayes (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), 33.10 Anderson (Tango Bourges Basket)