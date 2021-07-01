Caz festivali sona erdi 0:00 / 0:00

28 - 30 Haziran arasında NG Afyon ev sahipliğinde gerçekleşen 21'inci Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi. Üç günlük yoğun programıyla Türkiye'den ve yurt dışından önemli caz sanatçılarını Afyonkarahisarlı sanatseverlerle buluşturan; sergiler ve söyleşilerle zenginleşen festival sanatseverlere keyif dolu anlar yaşattı

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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği ve bu yıl 21'incisi düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, 28 - 30 Haziran tarihlerinde NG Afyon'un bahçesinde gerçekleşti. 28 Haziran'da Çekya Prag'dan Lucia Bakaiova Kuartet konseri ile başlayan festivalin ikinci gününde Brno'lu sanatçı David Kudrna Kuartet ve Jan Bálek Trio sanatseverlerle buluştu. Festivalin üçüncü gününde farklı caz eğilimlerinden deneyimli müzisyenleri bir araya getiren topluluk Mikuláš Pokorný Trio Afyon sahnelerinde Çek cazı rüzgarı estirdi.

Festivalin üçüncü gününde gazeteci ve yazar Yalvaç Ural ile Edebiyat Sohbeti de NG Afyon'un bahçesinde gerçekleşti. Sohbette Cemal Süreya'dan Tarık Dursun K'ya, ülkemizin önde gelen edebiyatçılarıyla ve müzikle ilgili anlattığı sohbette Yalvaç Ural'a Alice Project müzikleriyle eşlik etti.

Festival, Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen caz sanatçısı Lucia Bakaiova'ya Alp Kısa (Bas Gitar), Öykü Damla Gözel (Piyano), İlayda Gönen (Vokal), Kaan Elginöz (Davul) ve Tarık Temüge'nin (Saksafon) eşlik ettiği kapanış konseri ile sona erdi.

21'inci Afyonkarahisar Caz Festivali'ne ev sahipliği yapan NG Afyon, 9 - 14 Temmuz tarihlerinde ise 20'inci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde müzikseverleri bahçesinde ağırlayacak.