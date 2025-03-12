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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Caz ve tiyatro Müze Gazhane'de

        Caz ve tiyatro Müze Gazhane'de

        Müze Gazhane Mart ayı boyunca Müzede Caz konserlerinden, İBB Şehir Tiyatroları oyunlarına, sinema söyleşilerden atölyelere birçok sanat etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:04
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        Şiir, caz, tiyatro Müze Gazhane'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen etkinlikler ile Müze Gazhane’de sezon boyunca kültür sanat dolu günler yaşanacak. Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler, çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri, hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak.

        İşte Etkinlik Takvimi:

        11 Mart Salı, 20.00 | Müzede Caz: Asena Akan (Konser)

        12 Mart Çarşamba, 20.00 | Hava Kararınca: İncesaz (Konser)

        12 Mart Çarşamba, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Romantik İlişkilerde Kendin Olabilmek (Söyleşi)

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        12-15 Mart | Sivrisinekler (Şehir Tiyatroları)

        14 Mart Cuma, 20.30 | Yetişkinler için Darbuka (Atölye)

        15 Mart Cumartesi, 16.00 | *Altyazı Sinema Sohbetleri: (Yönetmen Sineması: Ustaların Bugünü) (Martin Scorsese - The Irishman) Konuşmacılar: Aslı Ildır ve Ekrem Buğra Büte

        16 Mart Pazar, 16.00 | *Yetişkinler için Jen ile Erbane (Atölye)

        16 Mart Pazar, 18.00 | İstanbul Şiirle Buluşuyor: Oteller Kenti (Şehir Tiyatroları)

        17 Mart Pazartesi, 20.00 | * Müzede Akustik: Burcu Karadağ (Konser)

        17 Mart Pazartesi, 20.00 | *Bu yaştan Sonra" Yetişkinlere Oyunlar (Atölye)

        17 Mart Pazartesi, 20.30 | Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu) (Şehir Tiyatroları)

        18 Mart Salı, 20.00 | Müzede Caz: Kapiko (Konser)

        18 Mart Salı, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Kendine Ebeveynlik (Söyleşi)

        19 Mart Çarşamba, 20.00 | Hava Kararınca: Ceren Kaçar (Konser)

        22 Mart Cumartesi, 16.00 | *Altyazı Sinema Sohbetleri: (Yönetmen Sineması: Ustaların Bugünü) (Agnès Varda - Mekânlar ve Yüzler / Visages villages) Konuşmacılar: Aslı Ildır ve Ekrem Buğra Büte

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        23 Mart Pazar, 14.00 | *Yetişkinler için Jen ile Erbane (Atölye)

        24 Mart Pazartesi, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Masadan Ne Zaman Kalkacağını Bilmek: İlişkilerde Tehlike Sinyallerini Erken Fark Etmek (Söyleşi)

        25 Mart Salı, 20.00 | Müzede Caz: Öner Karaçuha (Konser)

        27 Mart Perşembe, 20.00 | *Çok Düşünüyoruz: Yakın İlişkilerdeki Ben'i Tanıma (Söyleşi)

        Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye kultur.istanbul ve muzegazhane.istanbul web adreslerinden ulaşabilir.

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        #Müze Gazhane
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