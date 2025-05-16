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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Caz ve funk tromboncusu Nils Landgren İzmir'de

        Caz ve funk tromboncusu Nils Landgren İzmir'de

        Olten Filarmoni Orkestrası'nın 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek final konserinde, dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren sahne alacak. Orkestrayı ise deneyimli şef Jurjen Hempel yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:58
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        Caz ve funk tromboncusu Nils Landgren İzmir'de
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        Olten Filarmoni Orkestrası’nın sezon finali konserinin özel konuğu, vokali ve trombonuyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan efsane caz ve funk sanatçısı Nils Landgren olacak. Sesi ve sahne karizmasıyla olduğu kadar kırmızı trombonuyla da tanınan Landgren, sahnelerdeki etkileyici duruşuyla “The Man with the Red Horn” lakabını taşıyor. Landgren, kendine özgü vokal tarzı, eşsiz trombon tekniği ve sahne enerjisiyle, caz ve funk müziğinin zengin tınılarını İzmir’deki sanatseverlerle buluşturacak.

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        21 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konserde Nils Landgren, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson ile caz üçlüsü olarak sahne alacak. Konserin ikinci bölümünde Nils Landgren’e funk ve caz parçalarından oluşan bir repertuar ile Jurjen Hempel yönetiminde Olten Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

        Konserin biletleri bilet.oltensanat.com. üzerinden satışa çıktı.

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        #Olten Filarmoni Orkestrası
        #Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
        #Nils Landgren
        #konser
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