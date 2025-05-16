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        Haberler Kültür-Sanat Caz müziğin yıldızı Hiromi İş Sanat’taydı!

        Caz müziğin yıldızı Hiromi İş Sanat’taydı!

        İş Sanat, 25. sezonunu uluslararası caz sahnesinin yıldızlarından Hiromi'nin etkileyici performansıyla taçlandırdı. Son yarım yüzyılın en önemli piyanistleri arasında gösterilen Hiromi, Avrupa turnesi kapsamında 15 Mayıs Perşembe akşamı, sezonun son konseri için müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:04
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        Caz müziğin yıldızı Hiromi İş Sanat'taydı!
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        Her yeni albüm çalışmasında caz ile klasik müzik, bestecilik ile doğaçlama arasındaki sınırları kaldıran Hiromi, Sonicwonderland ile dinleyicilerini yepyeni bir müzik yolculuğuna çıkardı.

        Bu albümünü “bir macera yolculuğu” olarak tanımlayan sanatçı, proje için bir araya geldiği trompetçi Adam O’Farrill, basçı Hadrien Feraud ve davulcu Gene Coye ile dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşattı.

        Hiromi’nin bugüne kadarki en güçlü albümüne ismini de veren “Sonicwonderland” ile konsere başlayan topluluk, hızlı ve enerjik melodik geçişlerle dolu dört bölümlük “Out There” süiti ve eğlenceli “Yes! Ramen!!” gibi caz ile funk’ı buluşturan pek çok parça seslendirildi.

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        Albüm yapmayı, “bir film çekmek gibi; ben de her rol için mükemmel oyuncuyu arayan bir yönetmenim,” sözleriyle tanımlayan Hiromi, İş Sanat’taki enerjik performansıyla uluslararası arenada kazandığı haklı başarının nedenlerini bir kez daha gösterdi.

        CUMA İŞ ÇIKIŞI KONSERLERİ BAŞLIYOR

        Konser salonu sezonunun kapanmasının ardından İş Sanat’ın etkinlik programı yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri ile devam ediyor.

        23 Mayıs, 30 Mayıs, 13 Haziran ve 20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek konserlerde sürpriz isimler İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde müzikseverlerle bir araya gelecek.

        Ücretsiz olarak düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserlerine katılmak için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilir.

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        #Hiromi
        #caz
        #caz müzik
        #İş Sanat
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