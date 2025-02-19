Caz füzyon grubu Błoto Salon İKSV'de

Sanatseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, ilkbahar sezonu kapsamındaki etkinliklerine devam ediyor. Salon İKSV’nin farklı işbirlikleriyle de sürecek edebiyat söyleşileri, bu hafta Doğan Kitap ile başlıyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek yeni serinin ilk etkinliğinde 18 Şubat Salı günü Doğan Kitap işbirliğiyle Tarık Tufan ve Beyhan Budak, aşk, aile, sırlar ve benlik hakkında konuşmak üzere bir araya geliyor. 21 Şubat Cuma akşamı ise +1’in katkılarıyla müzikal sürprizlerde ustalaşmış Polonyalı enstrümantal caz füzyon grubu Błoto, kendi kuşağının hip-hop efsanesi J Dilla’nın ritimlerini kendi tarzında yorumladığı We Remember J Dilla çalışması ile sahnede.

Radikal bir caz füzyon

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Polonya’nın Wrocław şehrinden Błoto, 2018 yazında doğayla iç içe geçen bir orman yolculuğu sırasında bir arabanın içinde ortaya çıktı. 2020’de, sınırlı imkânlara rağmen piyasaya sunduğu ilk albümü Eozje sonrasında çok kısa aralıklarla Kwiatostan ve Kwasy i zasady albümlerini yayımladı. Sonuncu albümleri, gruba farklı turneler ve projeler için kapıyı araladı. Uzun bir aranın ardından 2024’ün son aylarında çıkardığı Grzybnia albümü ile Błoto, insanlığın bir miselyum gibi kurduğu ağlara dikkat çekmeyi hedefledi. Błoto, kendi kuşağının başına gelenlere kayıtsız kalmadığı albümlerin ardından, bu defa kendi kuşağının hip-hop efsanesi J Dilla’nın beat’lerini yeniden yorumladığı We Remember J Dilla projesini hayata geçirdi. Grubun ilk İstanbul konserinde Salon izleyicisi, J Dilla’nın “Blotovari” ritimlerine tempo tutacak. Konserin biletleri Passo’da satışa çıktı.

Edebiyat söyleşileri başlıyor

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Radyo ve televizyondaki kültür sanat çalışmalarıyla tanınan Tarık Tufan, 2000’de yayımlanan ilk kitabından bu yana toplam 12 esere imza attı. Aynı zamanda film senaristi olan Tufan, Uzak İhtimal filmiyle 2009’da İstanbul Film Festivali’nde ve Yozgat Blues filmiyle 2013’te Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödüllerine layık görüldü. Sonuncu kitabı Gece Açan Çiçekler, 2025’te yayımlandı. Beyhan Budak, psikoloji alanındaki akademik geçmişinin ardından kurduğu kliniğinde eğitim ve psikoloji çalışmalarını sürdürüyor ve kişisel gelişim üzerine video ve podcast içerikleri üretiyor. Tarık Tufan ve Beyhan Budak, psikoloji ve edebiyatın iç içe geçtiği bir sohbet için Salon’a geliyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğin rezervasyonu doldu.