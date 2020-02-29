Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olurken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladılar. Konuk ekibi öne geçiren gol, 36. dakikada Melnjak'tan geldi.

36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sasse kale sahasındaki Skoda'yı topla buluşturdu. Başarılı golcü rakibinden topu harika sakladı ve daha müsait durumdaki Melnjak'ı gördü. Melnjak sağ ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Rizesporlu oyuncular bu golün ardından sevinmedi ve tribünlere doğru gelerek hep birlikte asker selamı verdiler.