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Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler

Çaykur Rizespor, Altınordu ile 0-0 berabere kalarak Samsunspor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen 2. takım oldu

Giriş: 21.05.2023 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.

  • Altınordu ise bu sonuçla Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen diğer takım oldu.

  • EYÜPSPOR: 2 - KEÇİÖRENGÜCÜ: 1

    Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.

    Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Eyüp'ün golleri 25. dakikada Cenk Alkılıç ve 69. dakikada Ryan Babel'den geldi. Keçiörengücü'nün golünü 56. dakikada Erkam Reşmen attı.

    Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile ilk galibiyetini aldı.

    Eyüpspor bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve sezonu 6. sırada tamamladı. Keçiörengücü ise 56 puanla play-off'un dışında kaldı.

    Eyüpspor'un play-off'taki rakibi sezonu 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu.

  • BODRUMSPOR: 1 - GÖZTEPE: 1 

    Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Ekrem Dağ'ın yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

    Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Göztepe adına 70. dakikada Michee Ngalina kaydederken, ev sahibi Bodrumspor'un beraberlik golü 74. dakikada Samet Yalçın'dan geldi.

    Bu sonuçla birlikte iki takım da play-off turundaki yerlerini belirlemiş oldu. Ligi 62 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrumspor ile 60 puanla 7. sırada tamamlayan Göztepe, play-off turu çeyrek finalinde eşleşmiş oldu. Karşılaşma, ligi daha üst sırada bitiren Bodrumspor'un evinde ve tek maç üzerinden oynanacak.

  • BANDIRMASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1 

    Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, kümede kaldı. 

    Bandırmaspor'un golünü 21. dakikada Cebio Soukou, Gençlerbirliği'nin golünü ise 53. dakikada Abdullah Durak penaltıdan kaydetti.

  • MANİSA FK: 1 - PENDİKSPOR: 5

    Manisa FK, Pendikspor'u Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda ağırladı. 

    Konuk ekibin gollerini 26. dakikada Thuram, 41'de penaltıdan Regattin, 59 ve 82. dakikalarda Aias Aosman ile 62'de Leandro Kappel attı. 

    Ev sahibi takımın tek golü ise 44. dakikada Ballou Tabla'dan geldi. 

    Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ile ikincilik yarışında olan Pendikspor, ligi 67 puanla 3. sırada bitirdi ve play-off'ta final oynama hakkı kazandı. Son maçta evinde farklı kaybeden Manisa FK 56 puanla ligi noktaladı. 

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