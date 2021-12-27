Bu yıl kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı´nda teknik direktör değişikliğine gidildi. Lige 2 mağlubiyetle başlayan takımda İlknur Aktaş görevden alınarak yerine Mutlucan Zavotçu getirildi. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri´nde düzenlenen imza töreninde konuşan, kulüp başkanı Tahir Kıran, "Bizim başından beri istediğimiz Mutlucan hocaydı. O zamanlar kendisi başka bir takımla çalıştığı için anlaşamamıştık. Kendisi takımıyla yollarını ayırınca biz hemen hocamızı kaptık. Hocamızın da geçmişini araştırırsanız doğru bir transfer yaptığımızı anlarsınız. Bu transfer sezonunda eksik yerlere takviyeler yapacağız. İnşallah iyi yerlere oynayacağız" dedi.
"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu da "Burada heyecanlıyım, daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz başarıları burada da tekrarlarız. Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı´nı da hak ettiği yere taşırız. Benim asıl hedefim burada, Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nı şehrin sevdiği bir takıma dönüştürmek. Burada bu potansiyel var. Biraz zamana ihtiyacımız var ama şampiyonluğu kovalamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Kadın Futbol Takımı Şube Başkanı Hüseyin Uzun ise "Rize armasını taşıyan bir kadın futbol takımının alt taraflara oynamasını kimse beklemesin. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hocamızla beraber, devre arasında da yapacağımız takviyelerle en üste oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız" dedi.
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