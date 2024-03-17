Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Gaziantep FK Haberleri

        Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri Mbakata (k.k.), Olawoyin ve Zeqiri kaydetti. Gaziantep'in tek sayısı Sorescu'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rizespor'dan müthiş dönüş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi Rizespor, yenik duruma düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Gaziantep FK, 54. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

        Golden sonra bastıran Karadeniz ekibi, 64'te Mbakata'nın kendi kalesine attığı golle 1-1'i yakaladı.

        Rize'de Jonjo Shelvey 71'de penaltı atışından yararlanamazken, Atmacalar 84'te Olawoyin'le öne geçti.

        Skoru belirleyen gol 90+7'de Zeqiri'den geldi.

        Aldığı bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükselten Rizespor, Avrupa potasına yaklaştı.

        16. sırada yer alan Gaziantep ise 31 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.

        25. dakikada Dragus'un ara pasında sol taraftan ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.

        27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

        40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.

        51. dakikada Maxim'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yumruklayarak kornere çelmeyi başardı.

        54. dakikada Dragus'un ara pasında hareketlenen Sorescu, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

        63. dakikada Djilobodji'nin sol taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Maxim'in sağ ayak içi plase vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanını terk etti.

        65. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Hojer'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan'ın penaltı noktasından kafa ile çevirdiği topu M'Bakata, arka direkte ters dokunuşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.

        71. dakikada ev sahibi ekip penaltı atışından yararlanamadı. Kaleci Nita'nın Minchev'i düşürmesi ile kazanılan penaltı vuruşunda, Shelvey'in vuruşunda, top sol direk dibinden auta çıktı.

        84. dakikada orta sahada kaptığı topla ilerleyen Olawoyin, Zeqiri ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Zeqiri'nin soldan ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

        90+7. dakikada kaleci Gökhan Akkan'ın uzun pasına hareketlenen Zeqiri, önde olan kaleci Nita'yı orta sahada çalımladı, ceza sahasına girdikten sonra, boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-1.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 58 Gaich), Shelvey, Olawoyin, Akintola (Dk. 83 Varesanovic), Sauer (Dk. 46 Zeqiri), Minchev (Dk. 90+1 Mocsi)

        Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji (Dk. 87 Badji), Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu (Dk. 82 Gradel), Alvarenga (Dk. 82 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 Markovic), Ogün Özçiçek (Dk. 77 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Dragus

        Goller: Dk. 65 M'Bakata (kendi kalesine), Dk. 84 Olawoyin, Dk. 90+7 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 54 Sorescu (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 21 M'Bakata, Dk. 59 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 35 Hojer (Çaykur Rizespor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa