Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sporseverler, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasına dair detayları araştırıyor. İşte, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maç tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...
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Trendyol Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Sarı lacivertliler lig tarihinde rakibiyle 43 kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe’nin 28 galibiyeti bulunuyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan maç öncesinde taraftarlar karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? İşte, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen detaylar..
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ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı bugün yani 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports'dan naklen yayınlanacak.
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ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko
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FENERBAHÇE SON DURUM
Uzun sürenin ardından liderliği Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, liderlik için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Oynadığı 25 karşılaşmada ise Fenerbahçe rakip filelere 65 gol gönderirken kalesinde ise 20 gole engel olamadı. Fenerbahçe, 26. hafta itibariyle topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor.