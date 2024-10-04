Çaykur Rizespor'da Ghezzal şoku!

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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına saatler kala açıklama yaparak muhtemel 11’de yer alan Rachid Ghezzal’ın sakatlandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada sakatlanan Ghezzal’ın yeniden sahalara dönmesinin 4 hafta sürebileceği belirtilerek, “Oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain (zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.