Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'da Ghezzal şoku! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Ghezzal şoku!

        Çaykur Rizespor'da yeni transfer Rachid Ghezzal'ın antrenmanda sakatlandığı açıklandı. Cezayirli futbolcu, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ç.Rizespor'da Ghezzal şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına saatler kala açıklama yaparak muhtemel 11’de yer alan Rachid Ghezzal’ın sakatlandığını duyurdu.

        Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada sakatlanan Ghezzal’ın yeniden sahalara dönmesinin 4 hafta sürebileceği belirtilerek, “Oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain (zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Habertürk Anasayfa