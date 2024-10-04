Çaykur Rizespor'da Ghezzal şoku!
Çaykur Rizespor'da yeni transfer Rachid Ghezzal'ın antrenmanda sakatlandığı açıklandı. Cezayirli futbolcu, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına saatler kala açıklama yaparak muhtemel 11’de yer alan Rachid Ghezzal’ın sakatlandığını duyurdu.
Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada sakatlanan Ghezzal’ın yeniden sahalara dönmesinin 4 hafta sürebileceği belirtilerek, “Oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain (zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.