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Devre arası çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Çek Cumhuriyeti´nin Slavia Prag takımından 33 yaşındaki Milan Skoda ile kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Öte yandan, Çaykur Rizespor´un daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Denys Harmash'ı da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
YILMAZ BAL: SÜREÇLER DEVRE ARASINDA ÇOK ZOR İLERLİYOR
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, ''2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Süreçler devre arasında çok zor ilerliyor. Oynayan oyuncuyu almak devre arasında çok zor. Çok büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Milan Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet. Sağ olsun bizleri tercih etti. Bir an önce antrenmana katılmak istiyor. 2 oyuncumuz da isteyerek ve severek aramıza katıldı. İsmail hocamızın doğrultusunda aramızda katıldılar'' dedi.
''PODOLSKİ HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLMADI''
Yılmaz Bal, Podolski iddialarının sorulması üzerine de, ''Podolski geçmişinde çok iyi oyuncu. Gündemimizde hiç olmadı. Kendisi de açıklama yaptı. 'Rize'nin enteresanı çay' demişti, ben de kendisine Karadeniz'imizin daha enteresanı olan Sargan balığını tavsiye ediyorum'. Podolski hiçbir zaman gündemimizde olmadı'' diye konuştu.
''MELNJAK KESİNLİKLE TAKIMDA KALACAK''
Takıma 2 ya da 3 oyuncu takviyesi daha yapacaklarını vurgulayan Yılmaz Bal, Dario Melnjak ile ilgili olarak ise, ''Kesinlikle takımda kalacak. Yaptığı çıkışı da biliyorsunuz milli takıma seçildi. Devre arasında hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz'' şeklinde konuştu.
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