Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Karadeniz ekibinin gollerini Jurecka ve Alikulov kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Rizespor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 38'de Vaclav Jurecka ile 44'te Husniddin Alikulov kaydetti.
Antalyaspor'un tek golü 87'de Adolfo Gaich'ten geldi.
Ligde 5 maç sonra kazanan İlhan Palut'un ekibi bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Alex'in çalıştırdığı Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou (Dk. 71 Mithat Pala), Hadziahmetovic, Akintola (Dk. 61 Minchev), Varesanovic (Dk. 89 Anıl Yaşar), Emrecan Bulut (Dk. 61 Zeqiri), Jurecka (Dk. 71 Sowe)
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 55 Van de Streek), Petrusenko (Dk. 62 Abrurrahim Dursun), Townsend (Dk. 60 Safuri), Larsson (Dk. 60 Soner Dikmen), Djenepo (Dk. 55 Gaich), Samudio
Goller: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Gaich (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 28 Akintola, Dk. 31 Emrecan Bulut, Dk. 67 Varesanovic, Dk. 89 Sowe, 90+2 Grbic (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Larsson, Dk. 58 Petrusenko (Antalyaspor)