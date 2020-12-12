Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi ilk yarının sonunda penaltıdan Boldrin ve 57'de Michalak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Göztepe, 66'da Yalçın ve 81'de Napoleoni ile 2-2'yi bulurken 90+2'de Rize penaltı kazandı. Topun başına geçen Boldrin atışı kaçırırken dönen topta Skoda galibiyeti getirdi: 3-2.

Çaykur Rizespor puanını 15 yaparken Göztepe 18 puanda kaldı.