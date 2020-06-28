Süper Lig'in 29. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor, Denizlispor'u konuk etti.

Konuk ekip maça etkili başlarken 20'de Estupinan, 30'da ise kendi filelerini vuran Fernandes, skoru 2-0'a getirdi. Rizespor şoku çabuk atlatırken 40'ta Skoda farkı bire indirdi ve ilk yarı böyle sona erdi: 1-2.

2. yarıda ev sahibi beraberlik için yüklenirken gol 71'de geldi. Sahneye çıkan Boldrin, skoru 2-2 yaparken puanlar da paylaşıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk.42 Orhan Ovacıklı),Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk.70 Garmash),Tunay Torun (Dk.70 Sasse),Boldrin, Samudio, Skoda

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Bergdich, Mbamba (Dk.62 Sackey),Murawski, Özgür Çek (Dk.70 Sacko),Aissati, Estupinan (Dk.70 Olcay Şahan),Rodallega

Goller: Dk.41 Skoda, Dk.71 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.20 Estupinan, Dk.30 Fernandes (kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk.16 Moroziuk, Dk.67 Tunay Torun (Çaykur Rizespor) Dk.4 Özgür Çek (Yukatel Denizlispor)