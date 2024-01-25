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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisinde 1-0'lık skorla galip gelen taraf Çaykur Rizespor oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 21:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:15
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        Karadeniz Derbisinde kazanan Rize!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor kazandı.

        Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.

        Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 35'e yükseltti, Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Enis Destan’ın ceza sahası içerisinden şutu auta çıktı.

        19. dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser’in ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adolfo Gaich’in vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

        25. dakikada Dal Varesanovic’in pasıyla topla buluşan Altin Zeqiri’nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Benhur Keser’in sol kanattan ortasında Casper Hojer’in şutunda da kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

        43. dakikada Jonjo Shelvey’in pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri’nin şutunda top üsten az farkla auta çıktı.

        45+2. dakikada Jonjo Shelvey’in kullandığı serbest vuruşta ile ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

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        51. dakikada Emirhan Topçu’nun pasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin’nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

        53. dakikada topla ilerleyen Adolfo Gaich’in ceza sahası dışından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

        65. dakikada topla ilerleyen İbrahim Olawoyin’in ortasında Dal Varesanovic’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        79. dakikada İbrahim Olawoyin’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Dal Varesanovic’in şutu ağlarla buluştu. 1-0

        Stat: Çaykur Didi Stadyumu

        Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90+3), Altin Zeqiri (Martin Minchev dk. 72), Dal Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90+3), Benhur Keser (Mithat Pala dk. 85), Adolfo Gaich

        Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Eray Korkmaz, Gustavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi

        Teknik Direktör: İlhan Palut

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Filip Benkovic (Fernandez Moreno dk. 81), Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen (Mehmet Can Aydın dk. 22), Berat Özdemir, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Edin Visca, Enis Destan

        Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram, Engin Poyraf Efe Yıldırım

        Teknik Direktör: Abdullah Avcı

        Gol: Dal Varesanovic (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Emirhan Topçu Dal Varesanovic, Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor), Filip Benkovic (Trabzonspor)

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