Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Çaykur Rizespor: 1 - Sasmsunpor: 0 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 1 - Sasmsunpor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rizespor, 10 kişiyle kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı Rizespor 1-0'lık skorla kazandı.

        Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser attı.

        Çaykur Rizespor'da Mithat Pala, VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 14 puana yükseldi. Samsunspor 1 puanda kaldı.

        Çaykur Rizespor, milli aradan sonra Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada kaleci Okan Kocuk'un savunmanın arkasına uzun degajında, iyi hareketlenen Fofona yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat Pala'ya müdahalesi olduğu gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.

        REKLAM

        15. dakikada ceza yayı üzerindeki faul atışında, Zeki Yavru ile paslaşan Soner Aydoğdu'nun plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

        22. dakikada Shelvey'in yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu kapanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

        45+1. dakikada ceza yayı üzerinde Dimata ile verkaç yapan Fofana'nın sert şutunda, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.

        56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

        68. dakikada Alim Öztürk'ün soldan ceza sahası arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Zeki Yavru'ya çarparak az farkla yandan dışarı çıktı.

        80. dakikada Varesanovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 1-0.

        Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa