Süper Lig'in 28: haftasındaki kritik maçta Çaykur Rizespor, Giresunspor'u konuk etti.

Ev sahibi Pohjanpalo'nun golü ile 14'te öne geçerken ilk yarının sonunda penaltıdan Chiquinho skora dengeyi getirdi.

İkinci yarının hemen başında Traore, konuk ekibi öne geçirirken kazanan Giresunspor oldu.

Giresunspor, puanını 32'ye yükseltirken Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.