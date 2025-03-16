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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Çaykur Rizespor: 0 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 0 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:32
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        Bodrum FK'dan kritik 3 puan!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Khusniddin Alikulov (k.k) ve 63'te Enis Bardhi kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 40. dakikada Samet Akaydın, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Ç. Rizespor üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 33 puanda kaldı. Son 5 maçının 4'ünü kazanan Bodrum FK ise 30 puana yükseldi.

        Ligin 29. haftasında Bodrum FK deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise haftayı BAY geçecek.

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