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        Haberler Kısayol ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi kura sonuçları açıklandı! 2024 ÇAYKUR mevsimlik işçi kurası nihai listesi ve kura sonucu sorgulama ekranı

        ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi kurası sonuçları açıklandı! ÇAYKUR kura sonucu ve nihai listesi

        ÇAYKUR mevsimlik işçi kurası tamamlandı ve nihai sonuçlar açıklandı. 2024 yılı için alınacak 1072 kişilik mevsimlik işçi kadrosu Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura ile tamamlandı. İşte, ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi kura çekim sonuçları ve nihai liste...

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        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:28
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        • 1

          ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere; 1072 mevsimlik işçiyi istihdam edeceğini duyurmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından işçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapıldı ve nihai sonuçlar açıklandı. İşte, 2024 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura sonuçları ve nihai listesi...

        • 2

          ÇAYKUR 1072 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI YAPTI

          ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yaptı. Kadro dağılımı şu şekilde;

          930 beden işçisi,

          70 çay eksperi,

          55 engelli geçici işçi,

          17 eski hükümlü.

        • 3

          2024 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Çaykur, nihai mevsimlik işçi kura listesini açıkladı. Aşağıdaki linkten kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

          2024 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ NİHAİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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